متعدد بجلی چوروں کیخلاف مقدمات درج ،سامان ضبط

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار)گیپکو سب ڈویژن لدھیوالہ کی سرویلنس ٹیم کی متعدد بجلی چوروں کے خلاف کارروائی،سامان ضبط کر لیا گیا ۔گیپکو سب ڈویژن لدھیوالہ کے ایس ڈی او میاں عمران نے لدھیوالہ کے محلہ گورنمنٹ ہائی سکول والا میں بجلی چوروں علی رضا گلی جالندھر سویٹ والی کے رہائشی حسنین محلہ اسلام آباد میں امان اﷲ ملکاں والا بازار کے منظور جو مین لائن سے کنڈے لگا کر بجلی چوری کررہے تھے کے بجلی کنکشن منقطع کر کے انکا سامان ضبط کرتے ہوئے تھانہ لدھیوالہ میںمقدمات درج کروا دیئے ۔

