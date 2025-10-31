دوافراد لٹ گئے ،متعدد موٹر سائیکلیں ودیگرسامان چوری
تتلے عالی(نامہ نگار)ڈکیتی وچوری کے واقعات میں متعددشہری لٹ گئے ۔ مرالی والہ کے قریب موٹر سائیکل سوار دو ڈاکوگوجرانوالہ کے ارسلان سے ایک لاکھ20ہزار ، موبائل چھین کر فرار ہو گئے ۔
مجو چک کے قریب تاج دین سے دس ہزار چھین لئے ،تنگ کلاں کے تنویر کی موٹر سائیکل ،تتلے عالی میں کبیر کی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے ،مرالی والہ میں اظہر کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی،گھمن والا میں فرزانہ کے گھر سے 20ہزار کاسامان ،ماڑی خورد میں خالد جاوید کا موبائل چوری ہوگیا،ارتالی ورکاں میں فاروق اوربیگ پور میں عبدالغفار کے پیٹر انجن چوری ہو گئے ۔