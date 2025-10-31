صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں:لاکھوں کے ڈاکے چوریاں‘1 شہری زخمی

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)نوشہرہ ورکاں میں چوروں اور ڈاکوؤں کا راج، وارداتوں کا سلسلہ جاری پولیس تاحال ملزموں کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے ۔ گزشتہ روز ڈھلہ شریف کے محبوب مسیح سے ڈاکوؤں نے ایک لاکھ 70ہزار روپے اور موبائل چھین لیا تھابل دوچھہ کے قریب علی حمزہ سے 57ہزار روپے ، 35ہزار کا سامان اور 18ہزار کی گھڑی و انگوٹھی لوٹ لی

جاگووال میں ڈاکوؤں نے شہری ابو سفیان کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا اور موبائل چھین کر فرار ہو گئے جبکہ متہ ورکاں کے عادل کا موٹر سائیکل، ٹھٹھہ مانک کے رہائشی آفتاب مسیح کے گھر سے 65ہزار کا سامان اور کھارا کے محنت کش ذوالفقار کا اڑھائی لاکھ کا خچر چوری ہو گیا۔علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ نوشہرہ ورکاں اور مضافاتی علاقوں میں پولیس گشت بڑھایا جائے اور ملوث ملزموں کو فوری گرفتار کر کے عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے ۔

 

