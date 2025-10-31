صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
’’علم دین شہید نے ناموس رسالت پر قربان ہونے کادرس دیا‘‘

حافظ آباد،پنڈی بھٹیاں (نمائندہ دُنیا،نامہ نگار) عاشق رسول ؐغازی علم دین شہید کے سالانہ عرس پاک کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اہلسنت پنڈی بھٹیاں کے ناظم اعلیٰ علامہ شاہد محمود چشتی گولڑوی نے کہا ہے کہ عشق رسول ؐ کا حقیقی جذبہ پیدا کئے بغیر دنیاوی مسائلل پر قابو پانا مشکل ہے ۔

علم دین شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرکے اور گستاخ رسول راج پال کو واصل جہنم کرکے ملت اسلامیہ کو یہ درس دیا کہ ناموس رسالت وختم نبوت پر اپنا تن من دھن قربان کردینا ہی اصل ایمان کی روح ہے اورہے اور جذبہ عشق رسول ہے ۔ غازی علم دین شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ۔

 

