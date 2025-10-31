صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوباش کی طالبہ سے زیادتی کی کوشش،ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)اوباش کی 11 سالہ طالبہ سے زیادتی کی کوشش، شور پر اہلیان محلہ کو دیکھ کر فرار ہوگیا۔علی پورچٹھہ ریلوے روڈ کے رہاوئشی محنت کش نوید کی بیٹی (ف ن) سکول سے واپس گھر آ رہی تھی کہ 19سالہ مدثر بشارت اسے ورغلا کر نزدیکی جھاڑیوں میں لے گیا شور مچانے پر ملزم فرار ہو گیا۔ علی پور چٹھہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ۔

