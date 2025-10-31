محکمہ کا ٹیکس ریو نیو بڑھا نے پر شیلڈ آف آنر سے نوازا گیا
گجرات(سٹی رپورٹر)گجرات کا ایک اور اعزاز،کمشنر ان لینڈ ریونیو گجرات زون فوزیہ عادل کی جانب سے ٹیکس کنسلٹنسی میں پرو فیشنل طریقہ کار اپنانے اور محکمہ کا ٹیکس ریو نیو بڑھا نے میں مدد کر نے اور بہترین پرو فیشنل کارکردگی پر شیلڈ آف آنر سے نوازا گیا
تقریب میں شیخ سلیم الٰہی ایڈیشنل کمشنر گجرات زون، جہانگیر اسلم سند ھو،عبد اللطیف کیریو،، عامر عزیز مفتی اور رب نواز بٹ سمیت دیگر افسر و معزز پیفما ممبران نے شرکت کی۔اس موقع پر امجد جاوید وڑائچ ایڈووکیٹ اور قیصر نصیر ٹیکس ایڈوائزر کو ٹیکس دہندگان کی مشاورت میں ممتاز خدمات کے اعتراف اور انکے ان لینڈ ریونیو ڈیپارٹمنٹ کیساتھ قابل قدر تعاون کے سلسلے میں گیسٹ آف آنر ٹرافی سے نوازا گیا ۔