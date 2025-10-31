صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ کا ٹیکس ریو نیو بڑھا نے پر شیلڈ آف آنر سے نوازا گیا

  • گوجرانوالہ
محکمہ کا ٹیکس ریو نیو بڑھا نے پر شیلڈ آف آنر سے نوازا گیا

گجرات(سٹی رپورٹر)گجرات کا ایک اور اعزاز،کمشنر ان لینڈ ریونیو گجرات زون فوزیہ عادل کی جانب سے ٹیکس کنسلٹنسی میں پرو فیشنل طریقہ کار اپنانے اور محکمہ کا ٹیکس ریو نیو بڑھا نے میں مدد کر نے اور بہترین پرو فیشنل کارکردگی پر شیلڈ آف آنر سے نوازا گیا

تقریب میں شیخ سلیم الٰہی ایڈیشنل کمشنر گجرات زون، جہانگیر اسلم سند ھو،عبد اللطیف کیریو،، عامر عزیز مفتی اور رب نواز بٹ سمیت دیگر افسر و معزز پیفما ممبران نے شرکت کی۔اس موقع پر امجد جاوید وڑائچ ایڈووکیٹ اور قیصر نصیر ٹیکس ایڈوائزر کو ٹیکس دہندگان کی مشاورت میں ممتاز خدمات کے اعتراف اور انکے ان لینڈ ریونیو ڈیپارٹمنٹ کیساتھ قابل قدر تعاون کے سلسلے میں گیسٹ آف آنر ٹرافی سے نوازا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ای بز پورٹل : گھر گھر جاکر رشوت خوروں کا پتہ لگا یا جائیگا

آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا دورہ سرگودھا،دفاتر کا معائنہ

ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی زیر صدارت ضلعی ترقیاتی کمیٹی کا اجلاس

سموگ پر قابو پانے کیلئے تمام ادارے اقدامات کریں،ڈی سی

اپنی مدد آپ کے تحت بہت مسائل حل کیے جا سکتے ،کمشنر

یونیورسٹی آف سرگودھا کے کھلاڑیوں کی مقابلوں میں شاندار کارکردگی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ