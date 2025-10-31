غیر قانونی مقیم افراد کو پناہ یاگھر،دکان کرایہ پر دینا جرم:ڈی سی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر نے کہا ہے کہ ملک بھر کی طرح ضلع سیالکوٹ میں بھی غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں اور تارکین وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے ، کسی بھی شخص کی جانب سے ایسے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو پناہ دینا، کرایہ پر مکان یا دکان دینا، یا ملازمت فراہم کرنا قانوناً جرم ہے ۔
اس سلسلے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے افراد کو سہولت فراہم کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے ان خیالات کا اظہار ضلع میں غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے قائم کیمپ اور متعلقہ انتظامات کا جائزہ لینے کے دوران کیا۔ اس موقع پر ضلعی انتظامیہ اور دیگر محکموں کے افسر بھی موجود تھے جنہیں انتظامی اْمور اور واپسی بارے بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر صبا اصغر نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ کسی بھی غیر قانونی طور پر مقیم یا مشکوک شخص بارے فوری طور پر اطلاع پولیس ہیلپ لائن 15 یا قریبی پولیس سٹیشن کو دیں تاکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بروقت کارروائی کر سکیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی واپسی کا عمل شفاف، منظم اور قانون کے مطابق مکمل کیا جائے گا ۔