ویسٹ مینجمنٹ کے ادارے کارکردگی بہتربنائیں :کمشنر
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور سی ای اوز ڈبلیو ایم سیز کے اجلاس سے خطاب کرتے کہا کہ صفائی کے نظام کو مؤثر بنانا اولین ترجیح ہے ۔
ڈپٹی کمشنر نوید احمد اسسٹنٹ کمشنر سٹی اقرامبین، اسسٹنٹ کمشنر فیصل مجید،ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ قمر ذیشان،،سی ای او جی ڈبلیو ایم سی حیدر چٹھہ ،سی او ضلع کونسل خرم اسلم ،لا آفیسر قرۃ العین کے علاوہ کمپنی کے کنٹرکٹرز اجلاس میں شریک تھے ۔ کمشنرنے ہدایت کی کہ تمام اضلاع میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ادارے اپنی کارکردگی بہتربنائیں اور شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کیلئے جامع حکمتِ عملی اپنائیں۔ آگاہی مہمات کو فروغ دیا جائے تاکہ لوگ کوڑا مقررہ مقامات پر پھینکنے کی عادت اپنائیں۔ تمام افسر روزانہ مانیٹرنگ کریں، غفلت برداشت نہیں ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے بتایا گوجرانوالہ میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت یونین کونسلز میں صفائی آپریشن جاری ہیں شہر کی مرکزی شاہراہوں اور بازاروں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ۔سی ای اوز ڈبلیو ایم سیز نے کارکردگی رپورٹس پیش کیں اور آئندہ اہداف پر بریفنگ دی۔ کمشنر نے کہا صفائی کے ساتھ ساتھ ڈرینج سسٹم اور کوڑا تلفی کے نظام کو بھی مؤثر بنایا جائے تاکہ شہریوں کو بہتر سہولیات میسر ہوں۔