حافظ آباد:تجاوزات کیخلاف کارروائی،گرانفروشی پر جرمانے

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری اور ایس ڈی ای او پیرا فورس شفیق ڈوگر کی گراں فروشوں اور تجاوزات کے خلاف مختلف علاقوں میں کاروائیاں،مہنگے داموں گوشت فروخت کرنے پر متعدد قصابوں کو جرمانے بھی کیے ۔اسسٹنٹ کمشنر نرجس جعفری اور ایس ڈی ای او پیرا فورس شفیق ڈوگر نے شہر کے مختلف علاقوں کولو روڈ،راجہ چوک،کولو تارڑمیں تجاوزات کے خاتمہ کے لیے کاروائیاں کیں اور مختلف مقامات پر قائم پختہ تجاوزات کو ختم بھی کروایا ۔

شفیق ڈوگرنے شہر کے مختلف علاقون ،مارکیٹوں،بازاروں کا دورہ کیا جہاں انہوں نے مہنگے داموں گوشت فروخت کرنے پر متعدد قصابوں کو جرمانے بھی کیے ۔اسسٹنٹ کمشنر اور ایس ڈی ای او پیرا فورس کا کہنا تھا کہ گرانفروشی اور تجاوزات کا قیام کسی صورت قبول نہیں اور جو افراد حکومتی ہدایات کی خلاف ورزی کرینگے انکے خلاف بلا تفریق اور موقعہ پر ہی قانونی کاروائی عمل میں لائی جائیگی۔

 

