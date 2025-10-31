صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کا ٹی ایچ کیو ہسپتالوں کادورہ ، سہولیات کاجائزہ

  • گوجرانوالہ
ڈی سی کا ٹی ایچ کیو ہسپتالوں کادورہ ، سہولیات کاجائزہ

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق نے ٹی ایچ کیو ہسپتال پنڈی بھٹیاں اور مریم نواز ہسپتال جلاپور بھٹیاں کا دورہ کیا جہاں انہوں نے مریضوں کو دستیاب علاج معالجہ کی سہولیات،مفت ادویات کی فراہمی،صفائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا ۔

ڈپٹی  کمشنر نے مریضوں اور انکے لواحقین سے مفت ادویات کی فراہمی اور صحت کی سہولیات بارے فیڈ بیک بھی لیا ۔ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے ٹی ایچ کیو ہسپتال پنڈی بھٹیاں کے دورے پرشعبہ ایمر جنسی،ان ڈور اور دیگر شعبہ جات میں زیر علاج مریضوں کو دستیان علاج معالجہ کی سہولیات،صفائی ستھرائی،سٹاف کی حاضری اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے مریم نواز ہسپتال جلاپور بھٹیاں کا بھی دورہ کیا اور وہاں مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، ادویات کا ریکارڈ،صفائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا ۔دریں اثنا وزیراعلیٰ مریم نوازنے انسانی ہمدری کی مثال قائم کردی ،معذور نوجوان کو الیکٹرک موٹربائیک فراہم کردی ،علی حسن نے چندروز قبل ڈی سی حافظ آباد سے ملاقات میں ای بائیک فراہمی کی درخواست کی تھی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پرانے ٹائروں،پلاسٹک کے گودام اور فوڈ فیکٹری میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی

وزیراعلیٰ نے پہلے ڈپلومیٹک بازار کا افتتاح کردیا

پیپلز پارٹی کی حکومت نے شہر کوکھنڈر بنا دیا،منعم ظفر

انگلش بسکٹ نے چھٹی مرتبہ کام کرنے کی بہترین جگہ کا ایوارڈ جیت لیا

خواتین میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے شعور پیدا کیا جائے ،ڈپٹی میئر

سندھ حکومت شہریوں کیلئے وبال جان بن گئی ،وحدت مسلمین

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ