ڈی سی کا ٹی ایچ کیو ہسپتالوں کادورہ ، سہولیات کاجائزہ
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق نے ٹی ایچ کیو ہسپتال پنڈی بھٹیاں اور مریم نواز ہسپتال جلاپور بھٹیاں کا دورہ کیا جہاں انہوں نے مریضوں کو دستیاب علاج معالجہ کی سہولیات،مفت ادویات کی فراہمی،صفائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا ۔
ڈپٹی کمشنر نے مریضوں اور انکے لواحقین سے مفت ادویات کی فراہمی اور صحت کی سہولیات بارے فیڈ بیک بھی لیا ۔ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے ٹی ایچ کیو ہسپتال پنڈی بھٹیاں کے دورے پرشعبہ ایمر جنسی،ان ڈور اور دیگر شعبہ جات میں زیر علاج مریضوں کو دستیان علاج معالجہ کی سہولیات،صفائی ستھرائی،سٹاف کی حاضری اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے مریم نواز ہسپتال جلاپور بھٹیاں کا بھی دورہ کیا اور وہاں مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، ادویات کا ریکارڈ،صفائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا ۔دریں اثنا وزیراعلیٰ مریم نوازنے انسانی ہمدری کی مثال قائم کردی ،معذور نوجوان کو الیکٹرک موٹربائیک فراہم کردی ،علی حسن نے چندروز قبل ڈی سی حافظ آباد سے ملاقات میں ای بائیک فراہمی کی درخواست کی تھی۔