متعدد وارداتیں‘ڈاکوئوں نے لاکھوں کامال وزر لوٹ لیا

  • گوجرانوالہ
متعدد وارداتیں‘ڈاکوئوں نے لاکھوں کامال وزر لوٹ لیا

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک(نامہ نگار،نمائندہ خصوصی)بینک سے رقم لیکر کر نکلنے والے دو نوجواں کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا دیگر وارداتوں میں شہری زیورات موبائل فون اور نقدی سے محروم ہو گئے ۔فتح والا کا رہائشی کارروائی فیاض اپنے دوست کے ہمراہ قلعہ میاں سنگھ میں بینک کی اے ٹی ایم مشین سے پنتالیس ہزار نکال کر گاؤں واپس جا رہا تھا کہ۔۔۔

راجباہ کے قریب ناکہ لگا کر کھڑے دو ڈاکوؤں نے نقدی اور موبائل چھین لئے کوٹلی ریت والی کے قریب تین ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل سوار ابو بکر اور اسکی اہلیہ کو گن پوائنٹ پر روک کر اس سے طلائی انگوٹھی موبائل فون اور سات ہزار چھین لیے تھانہ اروپ کے علاقے سیالکوٹ بائیپاس پر دو ڈاکوؤں نے سڑک پر ٹائر تبدیل کرنے والے ڈمپر ڈارئیور رضوان اور کنڈیکٹر رشید سے پندرہ ہزار روپے لوٹ لیے تھانہ اروپ ہی کے علاقے صفدر کالونی میں چوروں نے مدثر کے گھر کے تالے توڑ کر35 سوٹ اور برتن چوری کر کے لے گئے ۔

 

