بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان ؒکے مشن پر پیرا عمل :خرم شہزاد

  • گوجرانوالہ
وزیر آباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)معروف سیاسی وسماجی شخصیت خرم شہزاد وزیر آبادی آف فرانس کے اعزاز میں ڈائریکٹر لیل ونہار ٹریول اینڈٹورز رانا فاروق طاہر کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ڈویژنل صدر پٹرولیم ایسوسی ایشن ندیم عزیز خان، ڈاکٹر مظہر الحق، رانا عثمان یوسف،صدر ٹریول ایسوسی ایشن وزیرآباد ملک تنویر، نائب صدر خرم اویس چیمہ، راجہ بشارت وارث، مدثر علی شاہ بخاری ناظم مرکزی جمعیت اہلحدیث ضلع وزیر آباد،خضر حیات شاہ،رانا وقاص اشرف، قمر اعجاز سیویا،منظور حسین پھول، نعیم اشرف،ملک بشارت صدیق، تیمور خان، قاری سعید ارسلان،عمر صدیقی،صفدر

علی ودیگر دوستوں نے شرکت کی۔ خرم شہزاد وزیر آبادی نے خطاب کرتے کہا کہ۔۔۔ ہم دیار غیر میں رہ کر پاکستان کا جھنڈا بلند کئے ہوئے ہیں،پاکستان مخالف لابی کی میڈیا پر سرکوبی کررہے ہیں، اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کیساتھ بے مثال محبت رکھتے ہیں، حالیہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی جانب سے گرائے جانے والے جنگی طیاروں کی تباہی پر پورے یورپ میں پاکستانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ، افواج پاکستان کیساتھ ہم ہمیشہ کھڑے رہیں گے جو دن رات پاکستانی عوام کا دفاع کررہے ہیں،بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان ؒکے مشن پر پیرا عمل ہیں۔

 

