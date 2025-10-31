فردوس عاشق نے سکول میں فری میڈیکل کیمپ کا افتتاح کیا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور آئی پی پی کی مرکزی رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے نجی سکول میں فری میڈیکل کیمپ کا افتتاح کیا اس موقع پر سابق ناظم چودھری شفقت اعوان،ڈی جی لائن فیضان کپور ،عاشق باجوہ طیبہ وسیم، ثمینہ عثمان، ریجن چیئر پرسن کمال افضل شیخ،پرنسپل فوزیہ شفقت، ارشد سمیت دیگر لائن مبران موجود تھے ۔ فری میڈیکل آئی کا کیمپ انعقاد شیڈ ٹرسٹ اورانٹرنیشنل ویمن لائن کلب کے تعاون سے سے کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی جی فیضان کپور نے کہا ویمن انٹر نیشنل لائن کلب عوامی صحت کے منصوبوں کی حمایت اور پاکستان سے آنکھوں کے امراض کے خاتمے کیلئے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔
