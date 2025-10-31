صوبائی وزیرچودھری شافع سے گجرات چیمبرکے وفدکی ملاقات
گجرات(سٹی رپورٹر)صدر گجرات چیمبر احمد حسن مٹو کی صوبائی وزیرصنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے خصوصی ملاقات۔کاروباری برادری کے مسائل اورانڈسٹریل سٹیٹ فیز ٹو کے جلد قیام پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر سابق سنیئرنائب صدر اسد بھٹی،نائب صدرمعصوم قمر بھی انکے ہمراہ تھے ۔
دریں اثناصوبائی وزیر صنعت و تجارت و جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ چودھری شافع حسین،چودھری علی ابرار جوڑا اور سیٹھ علی اصغر کی کاوشوں سے عدنان منظور اور امجد علی نے مسلم لیگ (ق) میں شمولیت اختیار کر لی۔ گزشتہ روز سینئر نائب صدر مسلم لیگ سیٹھ علی اصغر، سیٹھ علی عابد، سیٹھ شاہدمحمود نے چودھری شافع حسین سے لاہور میں ملاقات کی۔ اس موقع پر عدنان منظور اور امجد علی نے مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا ۔ شافع حسین نے انہیں مسلم لیگ (ق)میں شمولیت پر خوش آمدید کہا۔ وفد نے شافع حسین سے جاوید چٹھہ کی وفا ت پر اظہار افسوس کیا اور دعائے مغفرت کی۔