بھینسوں کی منتقلی سے شہر سے گندگی کا خاتمہ ہو گا:علی ہمایوں بٹ
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے صدر علی ہمایوں بٹ نے کہاہے شہر سے بھینسوں کے باڑوں کے خاتمے اور نئی سیوریج پائپ لائن بچھانے سے گندگی کا خاتمہ ہو گا۔انہوں نے کہا کمشنر نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد اور انکی پوری ٹیم کی جانب سے شہر کی خوبصورتی کیلئے کئے جانیوالے اقدامات قابل تحسین ہیں ۔سگنل فری روڈ اور چندا قلعہ بائپاس پر فلائی اوور کی تعمیر سے شہر میں ٹریفک کے رش پر قابو پایا جا سکے گا۔چیانوالی کے پاس ڈمنگ سائٹ کو خوبصورت پارک میں تبدیل کرنا شہر میں ریڑھی بازاروں کے قیام اور جی ٹی روڈ نہر پر کینال پارک کی تعمیر نے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے ۔
