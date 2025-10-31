شہری سہولیات کی جامع رسائی یقینی بنائی جا رہی :سلطان باجوہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)پارلیمانی سیکرٹری برائے ہاؤسنگ اربن ڈویلپمنٹ و پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سلطان طارق باجوہ نے کہا ہے کہ گوجرانوالہ اور گجرات ڈویژنز میں شہری سہولیات کی جامع رسائی یقینی بنائی جا رہی ہے ۔
واسا،جی ٖڈی اے ، پی ایچ اے ،پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ، آب پاک اتھارٹی و دیگر اداروں کو عوام کی دہلیز پر سہولیات فراہمی کا پابند بنایا گیا ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے کمشنر آفس گوجرانوالہ میں محکمہ ہاؤسنگ کے تحت کام کرنے والے اداروں کے سربراہان کے اجلاس سے خطاب میں کیا۔ ارکان اسمبلی عمرڈار، شازیہ فرید ،کمشنر نوید حیدر شیرازی ودیگرافسرموجود تھے۔پارلیمانی سیکرٹری نے کہا کمرشل اور انڈسٹریل اداروں سے بلوں کی ریکوری یقینی بنائی جائے ۔ صاف پانی کے 672 فلٹریشن پلانٹس کا ہدف پورا کرنے کیلئے باقی رہ جانے والے 36 پلانٹس کی تنصیب بھی جلد مکمل کی جائے ۔ اس موقع پر کمشنرنے آب پاک اتھارٹی کے نمائندے کو ہدایت کی کہ وہ ہر ہفتے کم از کم 3 اضلاع کا دورہ کر کے نصب شدہ فلٹریشن پلانٹس بارے رپورٹ ارسال کیاکریں انہوں نے ایم ڈی واسا کو ہدایت کی کہ وہ کارپوریشن کے کھمبوں کو پبلسٹی کیلئے استعمال بارے کارپوریشن سے ایم او یو پر کریں۔