گوجرانوالہ چیمبر میں وزیراعلیٰ ای بز پورٹل کاؤنٹر کا افتتاح
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)صدر گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس علی ہمایوں بٹ نے گوجرانوالہ چیمبر میں وزیراعلیٰ پنجاب ای بز پورٹل کاؤنٹر کا افتتاح کیا۔ اس کاؤنٹر کا مقصد کاروباری برادری کو بغیر پریشانی، وقت کے ضیاع اور ضروری کاغذی کارروائی کیلئے تیز ترین سہولیات فراہم کرنا ہے تاکہ بار بار دفاتر کے چکر لگانے کے بجائے ایک ہی جگہ پر تمام سرکاری اجازت نامے حاصل کیے جا سکیں۔
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے کہا اس کاؤنٹر کے ذریعے کاروباری کمیونٹی تقریباً 60مختلف NOCsاور سہولیات ایک ہی پلیٹ فارم سے حاصل کر سکے گی۔ حکومت کاغذی کارروائی کے خاتمے اور مکمل ڈیجیٹل نظام کی طرف بڑھ رہی ہے ، ای بز کاؤنٹر کا قیام اسی سلسلے کی کڑی ہے ۔ ماضی میں صرف ایک این او سی کیلئے کاروباری افراد کو کئی ماہ انتظار کرنا پڑتا تھا، دفاتر کے چکر لگانے پڑتے تھے اور افسروں تک رسائی مشکل مرحلہ ہوتا تھا مگر اب کاروباری حضرات گھر بیٹھے آن لائن درخواست پرایک ہی دن میں این او سی حاصل کر سکتے ہیں۔ صدر چیمبر علی ہمایوں بٹ نے کہا گوجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی کو جدید سہولیات فراہم کرنا پہلی ترجیح ہے ۔