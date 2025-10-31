ڈی سی کاشہر میں صفائی ‘ترقیاتی کاموں ،سہولیات کاجائزہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے علی الصبح شہر کے مختلف علاقوں میں صفائی ،ترقیاتی کاموں اور سہولیات کاجائزہ لیا۔ قائد اعظم ڈویژنل پبلک سکول سے ملحقہ روڈ، شہدائے پولیس پارک (باغ فرحت ) غلام حسین پارک اور ریلوے لائن کے اطراف میں صفائی کا جائزہ لیا۔
انہوں نے موقع پر مٹی اور گرین ویسٹ کی صفائی ،پارکس کے لان صاف ستھرے رکھنے اور کانٹ چھانٹ سمیت ریلوے لائن کے اطراف صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کیلئے جی ڈبلیو ایم سی کے کنٹریکٹر کو احکامات جاری کیے ۔ انہوں نے کہا تعلیمی اداروں کے اطراف میں صفائی کیلئے خصوصی اقدامات کئے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے سلامت پورہ، فیکٹری ایریا ، محلوں اور بازاروں میں صفائی ، تجاوزات کاجائزہ لیا۔ شہریوں سے ملاقات کی اور صفائی مسائل، گھروں سے کوڑا کولیکشن بارے استفسار کیا۔ انہوں دکانوں پر نرخ چیک کئے اور دکانداروں کو پلاسٹک بیگز کے استعمال سے اجتناب ، ریٹ لسٹ آویزاں کرنے اور از خود تجاوزات ہٹانے ،سلامت پورہ قبرستان میں صفائی اور جھاڑیوں کی کانٹ چھانٹ کی ہدایت کی۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے کنگنی والا بائپاس چوک میں کلاک ٹاوراورالف ریسٹورنٹ جی ٹی روڈ کے سامنے فوارے کے ماڈل کا جائزہ لیا۔ کلاک ٹاور کے اطراف قائم حفاظتی دیوار اور کرب سٹون کی مرمت کی ہدایت کی اور کہاخوبصورت فوارے کا ماڈل تعمیر کے آخری مراحل میں ہے ،یہ منصوبہ شہر کے داخلی مقام کی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ ثابت ہوگا۔