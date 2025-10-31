نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز نہ بننے سے بجٹ منصوبے التوا کا شکار
ڈویژن کے بیشتر اداروں ،اتھارٹیز کی نگرانی کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعیناتی نہ ہوسکی، انتظامی امور متاثر، ارکان اسمبلی ، سیاسی شخصیات حکومتی کمیٹیوں کے حصول میں ناکام
گوجرانوالہ(سٹی رپور)گوجرانوالہ ڈویژن کے بیشتر اداروں اوراتھارٹیز کی نگرانی کیلئے نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعیناتی نہ ہونے سے انتظامی امور متاثر،بجٹ کی منظوری اور دیگر منصوبے التوا کا شکار جبکہ بیشترارکان اسمبلی اور سیاسی شخصیات حکومتی کمیٹیوں کے حصول میں تاحال ناکام رہے ۔ پی ایچ اے ،جی ڈی اے ،سالڈویسٹ مینجمنٹ،ایکسائز اینڈٹیکسیشن،مارکیٹ کمیٹیوں اوردیگر محکمہ جات کی گورننگ باڈی اور کمیٹی ممبران کی تعیناتی التوا کا شکار ہے جس سے انتظامی امور متاثر ہونے لگے ، سابق دور حکومت میں پنجاب حکومت کے سرکاری محکمہ جات اور اتھارٹیز کے مالی اور انتظامی امور کی نگرانی کیلئے سیاسی نمائندوں کو چیئرمینز اور ممبران بنایا گیا
جنہیں نگران حکومت نے ختم کردیاتھا لیکن(ن )لیگ کی حکومت میں صرف چند سیاسی شخصیات کو چند سیٹوں پر نوازا گیا اور اکثر محکموں کے نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور گورننگ باڈیز کی تشکیل نہ ہونے سے حکومتی اداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز مالی سال کے بجٹ منظور اور انتظامی امورکی نگرانی کرتے ہیں لیکن موجود حکومت کی طرف سے اداروں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل نہ دی جاسکی بعض اداروں میں مالی سال کے بجٹ کی منظوری اور دیگر منصوبے التوا کا شکار رہے جو منظوری کیلئے صوبائی حکومت کو ارسال کئے گئے جبکہ انتظامی امور بھی متاثر ہورہے ہیں ۔