ترقی پانیوالے 30پولیس افسروں کو رینک لگانے کی تقریب

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)آرپی او آفس میں پنجاب ہائی وے پٹرولنگ گوجرانوالہ ریجن کے پبلک سروس کمیشن کے تحت بطور اے ایس آئی ترقی پانے والے30گریجوایٹ پولیس افسروں کو رینک لگانے کی تقریب کاانعقاد۔آر پی او طیب حفیظ چیمہ اورایس پی/پی ایچ پی گوجرانوالہ سہیل فاضل اور ڈی پی اوگجرات عمر فاروق نے پروموٹ ہونے والے افسروں کو اسسٹنٹ سب انسپکٹرکے رینک لگائے اور ترقی پانے والے افسروں اور انکے اہلخانہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ۔۔۔

پروموشنز کے بدلے میں شہریوں کی خدمت کو یقینی بنائیں۔کرپشن، بد اخلاقی پر زیرو ٹالرنس ہے ۔ آر پی اوکا کہنا تھا کہ ترقی سے ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو جاتاہے ۔ امید ہے کہ یہ پولیس افسر بہترین فرائض منصبی سے پولیس کا مورال بلند رکھیں گے ۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ آئی جی ڈاکٹرعثمان انور کی کاوشوں سے 21سال میں پہلی مرتبہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے پی ایچ پی میں گریجوایٹ اے ایس آئی رینکس میں بھرتی کی گئی ہے ۔

 

