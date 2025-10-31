جعلی شہد بنانے والا یونٹ پکڑا گیا سو کلو سے زائد تیار مال سیرپ تلف ملاوٹی دودھ بیچنے پر مقدمات
فوڈاتھارٹی کے سینسرہ گورائیہ،قلعہ دیدار سنگھ،شریف پورہ میں چھاپے ،جعلی شہد بنانیوالا یونٹ بند کرادیا،بھاری مقدار میں کھلے رنگ، گلاب بھی تلف،دوملک شاپس کیخلاف کارروائی
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز عمیر ارشد کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیموں نے گوجرانوالہ میں سینسرہ گورائیہ، شریف پورہ اور قلعہ دیدار سنگھ میں کریک ڈاؤن کرتے ہوئے شہد اور دودھ میں ملاوٹ پر 3مقدمات درج کرواتے ہوئے 60کلو کھلا شوگر سیرپ، بھاری مقدار میں کھلے رنگ اور گلاب، 85خالی بوتلیں‘ 72کلو چینی اور 35 کلو جعلی شہد ضبط کرکے تلف کرتے ہوئے یونٹ بند کرادیا ۔ شریف پورہ کے علاقے میں ویجیلنس ٹیم کی نشاندہی پر جعلی شہد بنانے والا یونٹ پکڑا گیا، موقع پر جعلی شہد بنانے کے شواہد پائے جانے پر سخت ایکشن لیا گیا، تیار جعلی شہد پر تیاری، ایکسپائری تاریخ اور یونٹ کا نام اور پتہ بھی عدم موجود پایا گیا، مضر صحت شہد کو دلکش پیکنگ لگا کر مارکیٹ میں سپلائی کیا جانا تھا۔سینسرہ گورائیہ اور ڈومیل چوک قلعہ دیدار سنگھ میں دوملک شاپس پر مقدمات درج کرادیئے گئے ، دکانوں سے لیے گئے سیمپلز میں پانی کی ملاوٹ پائی گئی۔ دودھ سمیت بنیادی اشیائے ضروریہ میں ملاوٹ پر کارروائیاں جاری رہیں گی ۔