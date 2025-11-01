نوشہرہ ورکاں:لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال کرنے والوں کے خلاف مہم
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )سی پی او گوجرانوالہ رانا ایاز سلیم کی ہدایت پر مقامی پولیس کی انسپکٹر ضیافت علی باٹھ کی نگرانی میں لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال کرنے والوں کے خلاف مہم جاری ہے ۔گزشتہ روز مدنی مسجد ودھاؤن میں یاسین، فیضان مدینہ مسجد کھارا میں قاری غلام عباس اور انوار مدینہ مسجد گرمولہ ورکاں میں محمد شہباز کے خلاف پنجاب ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لئے ۔
