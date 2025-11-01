صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:مسلح افراد کی گھر گھس کر 2 خواتین سے زیادتی

  • گوجرانوالہ
ملزموں کے ایک ساتھی نے ویڈیو بنالی ، ایک پہرہ دیتا رہا ، مقدمہ درج

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )سکھیکی کے نواحی گاؤں میں مسلح ملزموں کی 2خواتین سے مبینہ اجتماعی زیادتی۔پولیس تھانہ سکھیکی نے 5ملزموں کے خلاف زیادتی کے الزام میں مقدمہ درج کرلیا۔ مقامی زمیندار غلام رسول کسی کام کی وجہ سے اپنی بیوی کے ہمراہ گیا ہوا تھا کہ اس دوران پانچ ملزموں شاہ نواز ، تصور حسین، قاسم، مہدی حسن، سلیمان رات کے وقت گھر کی دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئے جہاں تین افرادنے زمیندار کی بیٹی سمیت دوخواتین سے اجتماعی زیادتی کا ارتکاب کیا جبکہ ایک ملزم ویڈیو بناتارہا اورایک پہرہ دیتارہا۔ پولیس نے پانچوں ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرکے گرفتاری کیلئے چھاپے مارنا شروع کر دئیے ۔

