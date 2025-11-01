صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :ڈکیتی کی وار داتیں ، خاتون سمیت10 افراد لٹ گئے

  • گوجرانوالہ
غلہ منڈی ، جی ٹی روڈ ، کھوڑی ، ماڑی ٹھاکراں،موڑ ایمن آباد،سموبالا میں لوٹ مار

کامونکے (نامہ نگار )ڈکیتی کی وارداتوں میں خاتون سمیت10افراد کو لوٹ لیا گیا۔گزشتہ رات سیٹلائٹ ٹاؤن کے ادریس کی اہلیہ سے غلہ منڈی کے قریب دو ڈاکو ساڑھے 5ہزارروپے اور قیمتی کاغذات چھین کر لے گئے ۔سادھوکی کے ناصر اور شہزاد سے جی ٹی روڈ پر دو ڈاکو مجموعی طور پر 30 ہزارروپے اور دو موبائل فون چھین کر لے گئے ۔کھوڑی کے خالد محمود سے دو ڈاکو 25 ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔سادھوکی کے رضا علی اور یعقوب سے انڈر پاس میں دو ڈاکو45ہزارروپے اور دو موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔محمد استخار سے ماڑی ٹھاکراں کے قریب دو ڈاکو 30 ہزارروپے اور موٹر سائیکل چھین کر لے گئے ۔موڑ ایمن آباد کے حاشر حسین سے دو ڈاکو 5 ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔ مریدکے کے عظیم اور عمیر سے سموبالا کے قریب دو ڈاکو38ہزارروپے چھین کر لے گئے ۔ 

