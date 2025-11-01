صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
احمد نگر چٹھہ :موٹر سائیکل چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، پولیس کے حوالے

احمد نگر چٹھہ (نمائندہ دنیا )لدھیوالہ چیمہ میں موٹر سائیکل چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، پولیس کے حوالے کر دیا گیا ۔

 نواحی علاقہ لدھے والہ چیمہ میں ابو سفیان اعوان پنکچر شاپ پر ہوا بھرانے رکا تو نامعلوم چور چکمہ دے کر اپنی پرانی موٹر سائیکل چھوڑ کر ابو سفیان کی نئی موٹر سائیکل لے اڑا ، ابو سفیان کی موٹر سائیکل ٹھکانے لگا کر واپس اپنی پرانی موٹر سائیکل لینے کے لیے آیا تو ابو سفیان نے پہچان لیا، ابو سفیان کے شور مچانے پر لوگ اکٹھے ہو گئے ،لوگوں نے درگت کے بعد موٹر سائیکل چور کو تھانہ احمد نگرچٹھہ کے حوالے کر دیا۔

