خواتین کے تحفظ اور سہولت کیلئے پنک موبائل پولیس سٹیشن و لائسنسنگ یونٹ قائم
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب کی وزیراعلی مریم نواز نے خواتین کے تحفظ اور سہولت کیلئے شاندار اقدام کرکے خواتین کیلئے خواتین سٹاف پر مشتمل مخصوص پنک موبائل پولیس سٹیشن و لائسنسنگ یونٹ قائم کردیا۔
عوامی شکایات کے ازالہ کیلئے پولیس اہلکاروں نے موثر طور پر مسائل حل کئے ، پنک موبائل پولیس سٹیشن و لائسنسنگ یونٹ سے متعلق طالبات رضیہ کنول، رقیہ تبسم اور شمیم ناصرہ کے مطابق بہترین حکمت عملی کیلئے حکومت نے بہتری کیلئے جدوجہد کی ہے ۔