گجرات:بائولے کتے نے 5 افراد کو کاٹ لیا ، انجکشن نہ ملے

  • گوجرانوالہ
گجرات:بائولے کتے نے 5 افراد کو کاٹ لیا ، انجکشن نہ ملے

متاثرین کو عزیز بھٹی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ،انجکشن بازار سے خریدنے پڑے

گجرات (نامہ نگار )قمر سیالوی روڈ پر باؤلے کتے نے 5 افراد کو کاٹ لیا جنہیں فوری طور پر عزیز بھٹی شہید ہسپتال داخل کرا دیا گیا مگر عزیز بھٹی شہید ہسپتال ٹراما سنٹر میں باؤلے کتے کے کاٹنے کے انجکشن نہیں تھے ۔ متاثرہ افرادکے لواحقین نے شہر کے میڈیکل سٹوروں سے 25، 25 ہزار روپے کے انجکشن خرید کر متاثرہ لوگوں کو لگوائے ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے گجرات کے لوگوں نے اپیل کی ہے کہ باؤلے کتے کے کاٹنے کے انجکشن بھی عزیز بھٹی شہید ہسپتال ایمرجنسی ٹراما سنٹر میں رکھے جائیں تاکہ مریضوں کا بروقت علاج ہو سکے ۔ سول سوسائٹی نے ڈپٹی کمشنر گجرات سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی ان معاملات کا جائزہ لیں اور گجرت شہر میں باؤلے کتوں کے خاتمے کے لئے اقدامات کریں۔

