گریجوایٹ کالج برائے خواتین وزیر آباد میں ووٹ کاسٹنگ کی مشق
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ووٹ دینا محض سیاسی حق نہیں بلکہ سماجی انصاف ہے ، الیکشن کمیشن آف پاکستان مختلف طبقات، مثلاً خواتین، ٹرانس جینڈر کمیونٹی، اقلیتی برادری اور نوجوانوں کو ووٹ کی اہمیت سے آگاہ کرنے کیلئے سرگرم عمل ہے ۔
ان خیالات کا اظہار آفتاب احمد (اسسٹنٹ الیکشن کمشنر، وزیر آباد)نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ووٹر ایجوکیشن مہم کے تحت گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین وزیر آباد میں ووٹ کاسٹنگ کی فرضی عملی مشق کے دوران کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں میں انتخابات کی اہمیت اور حقِ رائے دہی کے درست استعمال سے متعلق شعور اجاگر کرنا ہے ۔