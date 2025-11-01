صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گریجوایٹ کالج برائے خواتین وزیر آباد میں ووٹ کاسٹنگ کی مشق

  • گوجرانوالہ
گریجوایٹ کالج برائے خواتین وزیر آباد میں ووٹ کاسٹنگ کی مشق

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ووٹ دینا محض سیاسی حق نہیں بلکہ سماجی انصاف ہے ، الیکشن کمیشن آف پاکستان مختلف طبقات، مثلاً خواتین، ٹرانس جینڈر کمیونٹی، اقلیتی برادری اور نوجوانوں کو ووٹ کی اہمیت سے آگاہ کرنے کیلئے سرگرم عمل ہے ۔

 ان خیالات کا اظہار آفتاب احمد (اسسٹنٹ الیکشن کمشنر، وزیر آباد)نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ووٹر ایجوکیشن مہم کے تحت گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین وزیر آباد میں ووٹ کاسٹنگ کی فرضی عملی مشق کے دوران کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں میں انتخابات کی اہمیت اور حقِ رائے دہی کے درست استعمال سے متعلق شعور اجاگر کرنا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر میں گرد کنٹرول اقدامات کے بغیر تعمیراتی سرگرمیاں

سکولوں کے بعد کالج اساتذہ کی بھی ریشنلائزیشن کا فیصلہ

بارہ دری کا رقبہ بڑھانے ‘ ابتدائی تخمینے کی سفارشات تیار

جنرل ہسپتال :مقتولہ کا پوسٹ مارٹم خاتون ڈاکٹر نے کیا، انکوائری

غیرقانونی کمرشل استعمال پر51املاک سربمہر

اورنج ٹرین کے 5سال مکمل‘ ڈیرہ گجراں ڈپو میں تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن