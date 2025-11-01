صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں خیمے ، ترپال، مچھر دانیاں اور ہائی جین کٹس تقسیم

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )الخدمت فاؤنڈیشن حافظ آباد کی جانب سے باغ سیداں، ملاح والہ اور ٹھٹھہ پناہ کے متاثرہ علاقوں میں سیلاب سے بے گھر ہونے والے خاندانوں میں خیمے ، ترپالیں، مچھر دانیاں اور ہائی جین کٹس تقسیم کیں، تاکہ متاثرہ افراد کو فوری رہائشی سہولت اور بیماریوں سے بچاؤ میں مدد فراہم کی جا سکے ۔

 امدادی سامان کی تقسیم کے موقع پر صدر الخدمت فاؤنڈیشن حافظ آباد اظہر قیوم چیمہ، جنرل منیجر زمان اظہر، ڈائریکٹر رائے نواز، عدنان اور مولانا مختار سمیت تنظیم کے دیگر عہدیدار بھی موجود تھے ۔ 

