وقت کی پابندی نہ کرنے پر کیپری تھیٹر کو وارننگ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر، نیوز رپورٹر)وقت کی پابندی نہ کرنے پر کیپری تھیٹر گوجرانوالہ کو وارننگ دیدی گئی ۔ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر حنا شیخ ، صائمہ خان ، ارم چودھری ، ریمل شاہ اور پنجاب تھیٹر انتظامیہ کو نوٹس جاری کر دئیے گئے ۔

مانیٹرنگ کیمروں کی بندش اور ناقص کارکردگی پر راکسی تھیٹر کو بھی وارننگ دی گئی ۔ڈائریکٹرپنجاب کونسل آف دی آرٹس گوجرانوالہ غلام عباس نے کہا ہے کہ تھیٹرز انتظامیہ کو حکومتی ہدایت اور قواعدو ضوابط پر ہرصورت عمل کرنا ہو گا، تھیٹرز میں قوانین کی خلاف ورزی اور بے ہودگی بالکل برداشت نہیں کی جائیگی۔ 

