پارلیمانی سیکرٹری سلطان طارق باجوہ کا دورہ واسا ہیڈ آفس

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )وفاقی پارلیمانی سیکرٹری سلطان طارق باجوہ نے گوجرانوالہ کا دورہ کیا۔

انہوں نے کمشنر آفس میں اجلاس کے بعد واسا ہیڈ آفس کا بھی دورہ کیا۔اس موقع پر انہوں نے ایم ڈی واسا اکرام اللہ اور دیگر افسر وں کے ساتھ ملاقات کی۔ایم ڈی واسا اکرام اللہ نے انہیں واسا کے جاری منصوبوں، کارکردگی اور شہری سہولیات کی بہتری کے حوالے سے بریفنگ دی۔وفاقی پارلیمانی سیکرٹری نے واسا کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ شہریوں کو بہتر خدمات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔

