سیالکوٹ:ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ای چالان جاری

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)سیف سٹی سیالکوٹ کی جانب سے شہریوں کو مطلع کیا جا رہا ہے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ای چالان کا سلسلہ جاری ہے ۔

 گاڑی چلاتے وقت سیٹ بیلٹ کا استعمال اور موٹر سائیکل پر سوار ہونے کی صورت میں ہیلمٹ پہننا ہر شہری کے لیے لازمی ہے ،ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر بھی خودکار ای چالان جاری کیا جا رہا ہے ۔ شہر بھر میں نصب جدید کیمروں کی مدد سے ان تمام خلاف ورزیوں کی نگرانی کی جا رہی ہے اور قانون شکنی پر فوری کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ۔ 

