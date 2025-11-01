سیالکوٹ:نومبر میں ترقیاتی کاموں اور مرمت کیلئے بجلی بندش کا شیڈول
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر)ایس ڈی او کنسٹرکشن سیالکوٹ کی پریس ریلیز کے مطابق ضروری مرمت اور ترقیاتی کاموں کے سلسلہ میں 16, 23, نومبر کو رسول پور، فیڈر اور 16 نومبر کو گوپال پور فیڈر اور۔۔۔
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, نومبر کو اشرف پورہ، کوٹلی لوہاراں ایسٹ، فیڈرز اور 16, 20 نومبر کو کلووال فیڈر اور 11, 18, نومبر کو سراح، بجوات1، فیڈرز اور 8, 15, 19, نومبر کو بھاگووال، باجرہ گڑھی، نیو خاناں والی، فیڈرز صبح 8 بجے سے لیکر دوپہر 2 بجے تک بجلی سپلائی معطل رہے گی۔