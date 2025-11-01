سیالکوٹ:مائیگرنٹ سمگلنگ کی کوشش،قطر جانیوالا مسافر آف لوڈ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)سیالکوٹ ائیرپورٹ پر مائیگرنٹ سمگلنگ کی کوشش ، قطر ملازمت کی آڑ میں لیبیا سے غیر قانونی سمندر کے راستے یورپ جانے والا مسافر آف لوڈ کرلیا گیا۔
عمیر عباس نامی مسافر فلائٹ نمبر G9553 کے ذریعے قطر جا رہا تھامسافر کے پاسپورٹ پر قطر کا ورک ویزا لگا ہوا تھامسافر کا تعلق سیالکوٹ سے ہے ،ابتدائی تفتیش کے مطابق مسافر ایجنٹ سے رابطے میں تھامسافر نے قطر سے لیبیا اور بعد ازاں ذغیر قانونی سمندر کے راستے اٹلی جانا تھامسافر نے مجموعی طور پر ایجنٹ کو 8 لاکھ روپے میں معاملات طے کیے ۔ایف آئی اے امیگریشن نے مسافر کو آف لوڈ کر کے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل گوجرانوالہ کے حوالے کر دیا۔