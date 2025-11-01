صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:مائیگرنٹ سمگلنگ کی کوشش،قطر جانیوالا مسافر آف لوڈ

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:مائیگرنٹ سمگلنگ کی کوشش،قطر جانیوالا مسافر آف لوڈ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)سیالکوٹ ائیرپورٹ پر مائیگرنٹ سمگلنگ کی کوشش ، قطر ملازمت کی آڑ میں لیبیا سے غیر قانونی سمندر کے راستے یورپ جانے والا مسافر آف لوڈ کرلیا گیا۔

 عمیر عباس نامی مسافر فلائٹ نمبر G9553 کے ذریعے قطر جا رہا تھامسافر کے پاسپورٹ پر قطر کا ورک ویزا لگا ہوا تھامسافر کا تعلق سیالکوٹ سے ہے ،ابتدائی تفتیش کے مطابق مسافر ایجنٹ سے رابطے میں تھامسافر نے قطر سے لیبیا اور بعد ازاں ذغیر قانونی سمندر کے راستے اٹلی جانا تھامسافر نے مجموعی طور پر ایجنٹ کو 8 لاکھ روپے میں معاملات طے کیے ۔ایف آئی اے امیگریشن نے مسافر کو آف لوڈ کر کے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل گوجرانوالہ کے حوالے کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر میں گرد کنٹرول اقدامات کے بغیر تعمیراتی سرگرمیاں

سکولوں کے بعد کالج اساتذہ کی بھی ریشنلائزیشن کا فیصلہ

بارہ دری کا رقبہ بڑھانے ‘ ابتدائی تخمینے کی سفارشات تیار

جنرل ہسپتال :مقتولہ کا پوسٹ مارٹم خاتون ڈاکٹر نے کیا، انکوائری

غیرقانونی کمرشل استعمال پر51املاک سربمہر

اورنج ٹرین کے 5سال مکمل‘ ڈیرہ گجراں ڈپو میں تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن