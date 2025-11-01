صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :مختلف واقعات میں 3خواتین اور 2بچے اغوا

  • گوجرانوالہ
ہیڈبمبانوالہ، ڈسکہ (نامہ نگار )مختلف واقعات میں 3خواتین اور 2بچوں کو اغوا کر لیا گیا ۔

 دھامونکے درویشکے میں حسنین علی کی ہمشیرہ (س) سوداسلف لینے گئی تو 4نامعلوم افراد گاڑی میں اغوا کر کے لے گئے ، دوموٹر سائیکل سوار بھی ملزموں ہمراہ تھے ، مغویہ کے پاس 40ہزارروپے اور موبائل فون تھا جبکہ طلائی زیورات بھی پہنے ہوئے تھے ۔کوٹ گھمان کے وسیم اکرم کی بہن 30سالہ (ص) اپنے بیٹے 3سالہ حیدر علی اور بیٹی 9سالہ فریال کے ہمراہ اپنے سسرال جلال بلگن گئی مگر وہاں نہ پہنچی جسے نامعلوم نے اغوا کر لیا،پنجگرائیں کے محمدسلیمان کی بہن 18سالہ (م) کو زین جٹ ، نور فاطمہ نے دونامعلوم افراد سے ملکر اغوا کر لیا ۔

