گگو منڈی ‘خاتون سے زیادتی دوسری سے کوشش ناکام

  • گوجرانوالہ
گگومنڈی(نامہ نگار)گگومنڈی میں ایک خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنادیا گیا، دوسری سے زیادتی کی کوشش ناکام ہوگئی۔

 نواحی گاؤں277۔ ای بی کے رہائشی محنت کش حق نوازکی بیٹی(ت) کسی کام کیلئے گھرسے باہرنکلی تواسی گائوں کا رہائشی زمیندارفیاض کھوکھر ساتھی مدثرکھوکھرکے ہمراہ گن پوائنٹ پراسے اٹھاکراپنے ڈیرہ پرلے گیا،جہاں فیاض کھوکھرساری رات اسے زیادتی کانشانہ بناتا رہا۔اسی طرح چک نمبر 193۔ای بی کے رہائشی سیدعلی رضاکی بیوی (ج) سیرکرنے گھرسے باہرنکلی تو مقامی زمیندارکااوباش بیٹاکاشف عرف پومی اعوان پکڑ کر زیادتی کیلئے قریبی ویران مکان میں لے جانے کی کوشش کرتارہا ۔مقدمات درج کرلئے گئے۔

 

