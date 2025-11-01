اے ڈی سی کا سیلاب بحالی سینٹر کا دورہ ، رقوم کی تیز ادائیگی کی ہدایت
ساہیوال (نمائندہ دنیا )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نیاز احمد مغل نے قائد اعظم سٹیڈیم میں وزیراعلیٰ پنجاب سیلاب بحالی پروگرام 2025کے سینٹر کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ماہم واحد بھی ان کے ہمراہ تھیں۔
انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کی مکمل تصدیق اور سروے کا عمل پہلے ہی شفاف طریقے سے مکمل کیا جا چکا تھا ۔جس کے بعد امدادی رقوم کی تقسیم کا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے ۔ انہوں نے رقوم کی ادائیگی کا عمل مزید تیز کرنے کی بھی ہدایت کی۔