ہر شہر، دیہات میں مکمل صفائی کو یقینی بنایا جائے :آصف طفیل
ساہیوال(نمائندہ دنیا )کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹرآصف طفیل نے کہا ہے کہ شہروں اور دیہات میں یکساں صفائی وزیراعلیٰ پنجاب کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اس لئے ہر شہر اور دیہات میں مکمل صفائی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔
حکومت پنجاب شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کیلئے خطیر رقم خرچ کررہی ہے ‘کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ ان خیالات کا اظہارانہوں نے اپنے دفتر میں ساہیوال ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے فیلڈ افسران کے ساتھ طویل اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔