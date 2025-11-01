گجرات:مسلم بازار میں تجاوزات اور غیر قانونی قابضین کیخلاف آپریشن
گجرات (نامہ نگار ) ڈپٹی کمشنر نورالعین کی ہدایت پر سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر پیرا فورس عائشہ حیدر گوندل نے مسلم بازار گجرات کا تفصیلی دورہ کیا۔
دورانِ معائنہ تجاوزات اور غیر قانونی قبضوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی گئی۔ متعدد دکانداروں کو عوامی راستوں پر قبضہ کرنے اور بازار میں رکاوٹیں کھڑی کرنے پر موقع پر ہی جرمانے عائد کیے گئے جبکہ آئندہ کیلئے سخت وارننگ بھی جاری کی گئی۔محترمہ عائشہ حیدر گوندل نے واضح کیا کہ گجرات شہر میں کسی قسم کی تجاوزات یا قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔