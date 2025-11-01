صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:مسلم بازار میں تجاوزات اور غیر قانونی قابضین کیخلاف آپریشن

  • گوجرانوالہ
گجرات:مسلم بازار میں تجاوزات اور غیر قانونی قابضین کیخلاف آپریشن

گجرات (نامہ نگار ) ڈپٹی کمشنر نورالعین کی ہدایت پر سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر پیرا فورس عائشہ حیدر گوندل نے مسلم بازار گجرات کا تفصیلی دورہ کیا۔

دورانِ معائنہ تجاوزات اور غیر قانونی قبضوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی گئی۔ متعدد دکانداروں کو عوامی راستوں پر قبضہ کرنے اور بازار میں رکاوٹیں کھڑی کرنے پر موقع پر ہی جرمانے عائد کیے گئے جبکہ آئندہ کیلئے سخت وارننگ بھی جاری کی گئی۔محترمہ عائشہ حیدر گوندل نے واضح کیا کہ گجرات شہر میں کسی قسم کی تجاوزات یا قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

درختوں کی کٹائی اور چوری رُک نہ سکی،انکوائری ٹھپ

ای بز پورٹل پر این او سی کیلئے 186 درخواستیں وصول ،شہریوں کی رہنمائی کی ہدایت

یومِ جمہوریہ ترکیہ کے موقع پر ایک خصوصی نمائش کا انعقاد کیا گیا

آرپی او کی زیر صدارت ریجنل و یلفیئر کمیٹی کا اجلاس

ویکسی نیشن کے حوالے سے آرٹس کونسل میں آگاہی سیمینار

ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس کا یونیورسٹی آف سرگودھا کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن