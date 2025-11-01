صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
مریم نواز کی مقبولیت مخالفین کیلئے خوف کی علامت :ارشد کھنہ

چک امرو (نامہ نگار)مسلم لیگ(ن) کے سینئر رہنما محمد ارشد کھنہ نے کہا ہے کہ مریم نواز کی مقبولیت انکے مخالفین کیلئے خوف کی علامت ہے۔

نواز شریف کی سیاست ختم کرنے کے خواب دیکھنے والے خود چھپ رہے ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے کیا۔ انہوں نے کہا مسلم لیگ ن کی جڑیں عوام میں ہیں اسلئے مسلم لیگ ن کو ختم کرنا اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے ۔ تحریک انصاف کا ایجنڈا آج پوری قوم کو معلوم ہوچکا ہے ۔ عمران خان جیل کے خوف سے عوام کو ورغلا رہے ہیں۔

