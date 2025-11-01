صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فتح گڑھ میں عملہ کی نا اہلی ، گندگی کے ڈھیر ،مکین پریشان

  • گوجرانوالہ
گلیوں اور راستوں پر پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے ہزاروں مکینوں کو تکلیف کا سامنا رہا

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)فتح گڑھ میں محکمہ ایس ڈبلیو ایم سی کی نا اہلی سے جگہ جگہ گندگی کی وجہ سے مکین پریشانی کا شکار ہوگئے ، گلیوں اور روڈز پر پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے ہزاروں مکینوں کو تکلیف کا سامنا رہا، طلبہ و طالبات کو تعلیمی اداروں میں گندے پانی میں سے گزرنا پڑا، سماجی کارکن حاجی شفقت احمد کے مطابق صفائی نہ ہونے سے گٹروں و نالیوں کا پانی کھڑا رہا جس میں سے لوگ گزرتے رہے ، مکینوں نے ناقص صفائی کی وجہ سے کھڑے گندے پانی میں سے گزرتے رہے ۔ شہریوں نوید مختار، تصور عامر، عباس علی اور بختاور شبیر نے فتح گڑھ میں گلیوں اور روڈز پر گندے پانی کے نکاس کا مطالبہ کردیا ۔

