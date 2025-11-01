منہاج یوتھ لیگ ضلع وزیرآباد کے عہدیدار وں کا تقرر گوجرانوالہ 01 نومبر ، 2025

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )منہاج یوتھ لیگ ضلع وزیرآباد کے عہدیدار وں کا تقرر کر دیا گیا ۔

مرکزی جنرل سیکرٹری منہاج یوتھ لیگ ڈاکٹر عمران یونس نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ۔ صدر محمد منیب،جنرل سیکرٹری سجاد احمد، سینئر نائب صدر محمد عمر،نائب صدرمحمد دانش،سیکرٹری دعوت محمود احمد،سیکرٹری انفارمیشن محمد سبحان،سیکرٹری سوشل میڈیا محمد ولی،سیکرٹری ٹر یننگ محمد قاسم،سیکرٹری فنانس بلال احمد،سیکرٹری ممبر شپ محمد عزیز،سیکرٹری ویلفیئر محمد عماد،سیکرٹری سپورٹس فہد احمد ہونگے ۔