گجرات:پیرا کی جانب سے ہو ٹلوں کی رجسٹریشن چیکنگ
اشیا ضروریہ کے نرخ ناموں کا جائزہ ، ناجائز منافع خوری پر جرمانے عائد کر دئیے
گجرات (نامہ نگار )ڈی سی گجرات نورالعین کے حکم پر پیرا فورس گجرات کی جانب سے ریونیو انسپکشن اور ریٹس چیکنگ آپریشن کیا گیا ۔سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر عائشہ حیدر گوندل کی ہدایت پر انفورسمنٹ افسر وں عرفان بھٹی، فیصل بھٹی اور امتیاز بھٹی نے تحصیل گجرات میں مؤثر انسپکشنز اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کے تحت ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کی رجسٹریشن چیک کی۔کارروائی کے دوران ٹیم نے معلوم کیا کہ کون سے کاروبار رجسٹرڈ ہیں اور کون سے غیر رجسٹرڈ تاکہ ٹیکس نظام کو مزید شفاف بنایا جا سکے ۔ساتھ ہی روزمرہ اشیا ضروریہ جیسے آٹا، چینی، گھی اور دیگر سامان کے حکومتی نرخ بھی چیک کیے گئے ، ناجائز منافع خوری کرنے والوں پر موقع پر جرمانے عائد کئے گئے ۔پیرا فورس کی بائیک ٹیموں نے تحصیل بھر کے بازاروں اور منڈیوں کا سرپرائز وزٹ بھی کیا جہاں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے دکانداروں کو سخت وارننگ جاری کی گئی۔