ڈسکہ :ہفتہ میں2دن پرمٹ کے نام پر بجلی بندش معمول

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :ہفتہ میں2دن پرمٹ کے نام پر بجلی بندش معمول

معمولات زندگی اور کاروبار شدید متاثر ،صارفین کا اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ

 ڈسکہ (نمائندہ دنیا )گیپکوسب ڈویژن 2نے بغیر اطلاع ہفتہ میں دودن پرمٹ کے نام پر گھنٹوں بجلی بند کرنا معمول بنالیا ، معمولات زندگی اور کاروبار شدید متاثر ہونے لگا۔ گیپکو نے پورا ماہ ہفتہ میں دوروز پیر اور جمعرات بغیر اطلاع پرمٹ کے نام پر 6سے 7گھنٹے بجلی بند کرنا معمول بنائے رکھا جس سے معمولات زندگی اور کاروبار بھی شدید متاثر ہوئے صارفین کا کہناہے کہ بھاری بلوں اوربے جا ٹیکسوں کی ادائیگی کے باوجود گیپکو افسر لوڈشیڈنگ کی اطلاع دینا اور فون تک سننا بھی گوارا نہیں کرتے جس سے شہریوں کے کاروبار اورمعمولات زندگی شدید متاثر ہو رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وفاقی وصوبائی وزیر پانی وبجلی اورچیف انجینئر گیپکواس کا نوٹس لیں اور بے جا لوڈشیڈنگ کو کنٹرول کرنے کیلئے گیپکو سب ڈویژن 2میں فرض شناس ایس ڈی او تعینات کیاجائے ۔

 

