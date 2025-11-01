صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سموگ میں اضافہ، شہریوں کو احتیاطی تدابیر کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
سموگ میں موجود خطرناک ذرات انسانی صحت کیلئے انتہائی نقصان دہ ہیں

کمالیہ (نمائندہ دنیا) شہر اور گردونواح میں سموگ کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ، جس کے باعث فضا میں آلودگی کی مقدار خطرناک حدوں کو چھو رہی ہے ۔ محکمہ ماحولیات اور محکمہ صحت نے شہریوں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ سانس، آنکھوں اور گلے کی بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ماہرینِ صحت کے مطابق سموگ میں موجود خطرناک ذرات انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، جو خاص طور پر بچوں، بزرگوں اور دمے یا سانس کی بیماریوں میں مبتلا افراد کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں، صبح اور شام کے اوقات میں کھلی فضا میں ورزش یا چہل قدمی سے پرہیز کریں، ماسک کا استعمال لازمی بنائیں اور گھروں میں دروازے و کھڑکیاں بند رکھیں تاکہ آلودہ ہوا اندر داخل نہ ہو۔

