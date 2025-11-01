صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکپتن :ٹائر پھٹنے سے کار جل کر تباہ گیئر پھنسنے سے ڈمپر دکان میں جا گھسا

  • گوجرانوالہ
پاکپتن :ٹائر پھٹنے سے کار جل کر تباہ گیئر پھنسنے سے ڈمپر دکان میں جا گھسا

پاکپتن (سٹی رپور ٹر)پاکپتن میں ریلوے پھاٹک کے قریب ٹائر پھٹنے سے کار میں آگ بھڑک اٹھی ،شعلوں کی لپیٹ میں آنے سے کار بری طرح جل کر تباہ ہوگئی ۔

کار میں سوار افراد نے بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچیں اور آگ پر قابو پایا ،تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ۔ادھر پاکپتن کے نواحی علاقے ملکہ ہانس کے اڈے پر ڈمپر کا گیئر پھنسنے کے باعث ڈرائیور گاڑی پر قابو نہ رکھ سکا اور ڈمپر دکان سے جا ٹکرایا۔

