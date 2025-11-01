صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :غیر رجسٹرڈ تعلیمی اداروں کی تعداد میں اضافہ

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :غیر رجسٹرڈ تعلیمی اداروں کی تعداد میں اضافہ

صاف پانی دستیاب نہیں ، طلبہ بیمار پڑ نے لگے ،دیگر سہولیات کا بھی فقدان

ڈسکہ(نامہ نگار )ڈسکہ میں غیر رجسٹرڈ تعلیمی اداروں کی تعداد میں اضافہ ،سہولتوں کا فقدان بھی بڑھنے لگا ، شہریوں نے محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ڈسکہ اورگردو نواح میں غیر رجسٹر ڈ نجی تعلیمی اداروں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے ، بیشتر سکول محکمہ تعلیم سے منظور شدہ بھی نہیں اور وہاں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے ، صاف پانی نہ ہونے سے بچوں میں ہیضہ، پیٹ کی بیماریاں اور گلے کے انفیکشن عام ہو چکے ہیں، مزید بر آں سکولوں میں پارکنگ ایریا، صفائی، کھیل کے میدان اور اب موسم سرما کے پیش نظر کمرے گرم رکھنے کیلئے ہیٹر ز بھی موجود نہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ شدید سردی میں بچے ٹھٹھرتے ہوئے کلاسز لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، والدین نے کہا کہ ہم بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں لیکن سکول انتظامیہ سہولتیں دینے میں مکمل ناکام ہے ،اگر حکومت اور محکمہ تعلیم کے اعلی افسر وں نے نوٹس نہ لیا تو یہ صور تحال خطر ناک شکل اختیار کر سکتی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

دھی رانی پروگرام:255جوڑوں کی اجتماعی شادی

اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنا ترجیح،عمرانہ توقیر

بہتر کارکردگی پرپولیس افسروں، جوانوں کے اعزاز میں تقریب

ضلع ہسپتال وہاڑی میں انستھیزیا کی پہلی تربیتی ورکشاپ

تعلیمی انقلاب ملکی ترقی کا ضامن ، اورنگزیب خان کھچی

پاک ترک دوستی اتحاد،بھائی چارے کی علامت،کلثوم پراچہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن