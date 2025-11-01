ڈسکہ :غیر رجسٹرڈ تعلیمی اداروں کی تعداد میں اضافہ
صاف پانی دستیاب نہیں ، طلبہ بیمار پڑ نے لگے ،دیگر سہولیات کا بھی فقدان
ڈسکہ(نامہ نگار )ڈسکہ میں غیر رجسٹرڈ تعلیمی اداروں کی تعداد میں اضافہ ،سہولتوں کا فقدان بھی بڑھنے لگا ، شہریوں نے محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ڈسکہ اورگردو نواح میں غیر رجسٹر ڈ نجی تعلیمی اداروں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے ، بیشتر سکول محکمہ تعلیم سے منظور شدہ بھی نہیں اور وہاں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے ، صاف پانی نہ ہونے سے بچوں میں ہیضہ، پیٹ کی بیماریاں اور گلے کے انفیکشن عام ہو چکے ہیں، مزید بر آں سکولوں میں پارکنگ ایریا، صفائی، کھیل کے میدان اور اب موسم سرما کے پیش نظر کمرے گرم رکھنے کیلئے ہیٹر ز بھی موجود نہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ شدید سردی میں بچے ٹھٹھرتے ہوئے کلاسز لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، والدین نے کہا کہ ہم بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں لیکن سکول انتظامیہ سہولتیں دینے میں مکمل ناکام ہے ،اگر حکومت اور محکمہ تعلیم کے اعلی افسر وں نے نوٹس نہ لیا تو یہ صور تحال خطر ناک شکل اختیار کر سکتی ہے ۔