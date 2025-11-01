وزیرآباد:پیرا فورس قابضین ،تجاوزات مافیا کیخلاف متحرک
میڈیا کی رہنمائی و قابضین کی نشاندہی بہترین معاون ثابت ہو گی:کامران بھٹی
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )مستقل قابضین وتجاوزات مافیا کیلئے زیرو ٹالرینس پالیسی،عارضی طور پر تجاوزات کے مرتکب افراد کو وارننگ کے بعد تجاوزات ختم نہ کرنے پر سخت ایکشن کا سامنا کرنا پڑے کا۔ ان خیا لات کا اظہار پیرا فورس وزیرآباد کے سربراہ کامران خان بھٹی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیرا فورس کے قیام سے تجاوزات کے خاتمہ کیلئے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔وزیرآباد میں باقاعدہ طور پر پیرا فورس نے کام کا آغاز کر دیا اور مختلف مقامات کا معائنہ کیا ہے روزانہ کی بنیاد پر شہر کے گردو نواح میں وزٹ کر رہے ہیں عارضی طور پر تجاوزات کے مرتکب افراد کو باقاعدہ وارننگ دے کر تجاوزات ختم کرنے کا کہا جائے گا لیکن سرکاری اراضی پر قابضین اور مستقل قابض افراد کو زیرو فیصد رعایت بھی نہیں دی جائیگی ۔ انہوں نے کہا کہ مقامی انتظامیہ اور ضلعی افسر وں کی مشاورت و ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھرپور انداز میں تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن کریں گے ۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کا معاشرہ میں اہم کردار ہوتا ہے اور اسے معاشرہ کی آنکھ سمجھا جاتا ہے اس سلسلہ میں میڈیا نمائندگان کی رہنمائی و قابضین کے خلاف نشاندہی ہمارے لئے بہترین معاون ثابت ہو گی۔