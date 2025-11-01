ڈسکہ میں ڈاکے چوریاں ، شہری مال وزر سے محروم
پسرور روڈ پر گودام میں کام کیلئے لایا گیا مزدور موٹر سائیکل لے کر رفو چکر
ڈسکہ(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا)ڈکیتی وچوری کی وارداتوں میں شہری رقم ، موٹر سائیکل و دیگر قیمتی سامان سے محروم ہوگئے ۔تھانہ سٹی کے علاقہ پسرورو روڈکے محمد سفیان کے گودام پر کام کیلئے لایا گیا 20 سالہ نامعلوم مزدور موٹر سائیکل نمبر STO-18-3700 چوری کر کے لے گیا ،سول ہسپتال ڈسکہ کے خاکروب ندیم مسیح نے اپنا موبائل چارجنگ پر لگا رکھا تھا کہ نامعلوم چور نے چرا لیا ،موضع گاگا میں سرفرا زاسلم کے گھر کے باہر سے نامعلوم چور گیس میٹر لے گیا،فوارہ چوک میں دکان سے سودا سلف خریدتے گاہک علی حسن کی جیب سے نامعلوم چور نے موبائل فون نکال لیا ،تھانہ صدر کے علاقہ منڈیکی گورائیہ میں سامان خریدتے گاہک محمد عبداﷲ نوید کا قیمتی موبائل نامعلوم افرادنے چرالیا ،نبیل حسین اپنے کزن رمضان کے ہمراہ بسواری موٹر سائیکل جا رہا تھا جب وہ تھانہ موترہ کے علاقہ آڈھا پہنچا تو موٹر سائیکل سوار2نامعلوم ڈاکوؤں نے روک کر 14ہزار رو پے اور موبائل فون چھین لیا ۔محمد پورہ موترہ کے سلطان لودھی کے ڈیر ے سے نامعلوم افراد اعلیٰ نسل کے 25 ایرانی کبوتر مالیت11لاکھ رو پے چوری کر کے لے گئے ۔