پنجاب میں دیگر صوبوں سے ہزار فیصد زائد زرعی ٹیکس معاملہ
دیگر صو بوں میں دھان فی ایکڑ 200 ،پنجاب میں 2 ہزار روپے لیا جا رہا:رہنما پی پی
تتلے عالی(نامہ نگار)پنجاب میں دیگر صوبوں سے ہزار فیصد زائد زرعی ٹیکس معاملہ وصول کیا جانے لگا،کاشتکاروں میں تشویش پائی جانے لگی ۔ روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما امتیاز احمد چودھری نے کہا کہ پنجاب کے کسان دھان کی فصل کا فی ایکڑ2ہزار روپے زرعی ٹیکس معاملہ کی ادائیگی کر رہے ہیں جبکہ سندھ ودیگر صوبے فی ایکڑ 200روپے دھان کی فی ایکڑ فصل کا معاملہ ادا کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے اپنے کسان کو فی ایکڑ ایک بیگ ڈی اے پی،ایک بیگ گندم بیج اور دو بیگ یوریا فری دے رہی ہے ،منتخب نمائندوں کو بھی کسان کی خوشحالی کیلئے کردار ادا کرنا ہوگا ۔